Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Husilerin Mekke ve Medine'ye fırlattığı 2 balistik füze Suudi Arabistan'da önlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin Mekke ve Medine bölgelerine fırlattığı 2 balistik füzenin havada önlendiğini bildirdi. Açıklamaya göre şarapnel parçaları Mekke, Cidde, Taif ve Rabığ'daki bazı noktalara düştü; can kaybı veya yaralanma bilgisi verilmedi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin havada önlendiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin şarapnel parçalarının Mekke'deki Vadi Muğammes bölgesine, Cidde kentindeki Nuzhe Mahallesi'ne, Taif kentindeki Celil Vadisi'ne ve Rabığ iline bağlı Mestura köyünün merkezine düştüğü kaydedildi.

Füze parçalarının düşmesi sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Juventus'ta büyük şok! Takımda sağlam oyuncu kalmadı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
Bartın'da maçın son dakikasında yere yığılan futbolcu kalp krizi geçirdi! 35 yaşındaki Akın Karaaslan anjiyoya alındı

90+3'te yere yığıldı, ambulans sahaya girdi! Teşhis kalp krizi
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Netanyahu'dan Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Arjantin'e destek talimatı

Orta Doğu yetmedi, dünyanın öbür ucunu da savaşa sürüklemenin peşinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler

"Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler, bunlara fırsat vermeyeceğiz"
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi

Ne olacak bu takımın hali? Yine yenildiler