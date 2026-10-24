Husilerin Mekke ve Medine'ye fırlattığı 2 balistik füze Suudi Arabistan'da önlendi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin havada önlendiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin şarapnel parçalarının Mekke'deki Vadi Muğammes bölgesine, Cidde kentindeki Nuzhe Mahallesi'ne, Taif kentindeki Celil Vadisi'ne ve Rabığ iline bağlı Mestura köyünün merkezine düştüğü kaydedildi.

Füze parçalarının düşmesi sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA