Husiler El-Muha Limanı'nı vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı'nı balistik füzelerle hedef aldı.

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonunun haberine göre, Husiler, Taiz vilayetine bağlı El-Muha ilçesindeki limanı birkaç gün arayla hedef aldı.

Haberde, El-Muha Limanı'nın Husiler tarafından birkaç balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise saldırının limanda ciddi hasara yol açtığı aktarıldı.

Husiler, 9 Ağustos Pazar günü de El-Muha Limanı ile ilçe merkezini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA