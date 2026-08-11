Husiler: Bölgesel ve uluslararası temaslar sürüyor

Yemen'deki Husiler, ülkede hükümet güçleri ile tırmanan gerilimle ilgili bölgesel ve uluslararası temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı ve Sözcüsü Muhammed Abdusselam yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin son gelişmelere ilişkin tutumunu anlatmak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası taraflarla temas ve görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Abdusselam, öncelikli olarak havaalanları ve limanların açılması ile maaşların ödenmesini içeren insani dosyaların çözüme kavuşturulması konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.

Siyasi sürecin bazı şartlara bağlı olduğunu belirten Abdusselam, gelecekteki herhangi bir siyasi çözümün yol haritasında yer aldığı üzere, başta havaalanları ve limanların açılması ile maaşların ödenmesi olmak üzere insani dosyaların çözüme kavuşturulması ve petrol ile doğal gaz ihracatının yeniden başlatılarak gelirlerinin kamu hizmetlerine aktarılması sonucunu doğurması gerektiğini kaydetti.

Abdusselam, Husilerin Suudi Arabistan'a ait gemilere, Yemen içindeki yığınaklar ile askeri kamplara düzenlediği saldırıların Yemen'e yönelik saldırılara karşı "meşru bir yanıt" olduğunu savundu.

Suudi Arabistan'ın 4 yıl süren ateşkesi ekonomik ve yaşam koşullarına yönelik baskıları artırmak için kullandığını ileri süren Abdusselam, Hudeyde Limanı'na giden gemilerin denetim işlemlerinin uzatılması yoluyla ablukanın sıkılaştırıldığını, bankaların, döviz bürolarının ve tüccarların hedef alındığını iddia etti.

Abdusselam, Riyad'ın barışçıl çözümleri desteklediğini açıklamasına rağmen diyaloğu reddettiğini savunarak, Husilerin müzakere kapısını kapatmadığını ve kendi ifadeleriyle "Yemen'in egemenliğini savunmayı ve Yemen halkının haklarını elde etmeyi" sürdüreceğini ifade etti.

Yemen hükümeti veya Suudi Arabistan'dan açıklamada yer alan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA