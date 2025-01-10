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ABD, İsrail ve İngiltere aynı anda Yemen'i vurdu

ABD, İsrail ve İngiltere aynı anda Yemen'i vurdu
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ABD, İngiltere ve İsrail, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail'in ilk defa katıldığı hava saldırılarında başkent Sana'da bulunan ve Gazze'ye destek gösterilerinin yapıldığı bölgeler hedef alındı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'in başkent Sana ile Hudeyde vilayetine hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

GAZZE'YE DESTEK GÖSTERİLERİ İÇİN TOPLANILAN ALAN VURULDU

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da " Gazze'ye destek gösterileri için halkın toplandığı Sebiin Meydanı yakınlarına hava saldırılarının olduğu" ifade edildi.

6 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetine de saldırıların olduğu aktarılan haberde, Hudeyde Limanı ve Ras İsa Limanı'nın 6 hava saldırısıyla hedef alındıklarına işaret edildi. Haberde, söz konusu saldırıların ABD, İngiltere ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

İSRAİL İLK DEFA KATILDI

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN da, "İsrail'in ilk defa ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere karşı hava saldırılarına katıldığını" aktardı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ise küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMh Sn:

Elleriniz dert görmesin. Baas artıklarının zulmünden ordaki halkı kurtarmak büyük bir iyilik

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Haber YorumlarıMGk:

İSRAİL ve İngiltere birlik de Abd'yi kurdu yani Üçü ayrılmaz bir bütündür inş biz dağıtacağız bu şeytani üçgeni

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Haber Yorumlarıemre null:

bu abd liderleri tüm paraları savasa harcıyorlar bu yuzden suan yangında müdahale arac gereçleri sistemleri yeterli değil bir lider olacak kişi kesinlikle akıl testinden gecmeli tüm ülkelerde suan biden olmasaydi emin olun abd bu kqdar saçmalamazdi adam yürümeyi bilmiyor akli dengesi yerinde değil ya adam karıştırıp nükleer düğmeye bassa kırmızı cantadaki tüm dünya helak olur. ulke yönetmek vok önemli birsey biden gibi hava ile tokalasan akli dengesi olmayanlara asla verilmemeli

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Haber YorumlarıBerkee Can:

müslüman diye geçinen ülkeler nerede gazzeye yemeni vuran elin sponsoru müslüman ülkeler

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