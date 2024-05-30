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İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurduklarını duyurdu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye destek operasyonları kapsamında gerçekleştirilen bu saldırıların devam edeceğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurduklarını duyurdu.

27 BALİSTİK VE SEYİR FÜZESİ FIRLATILDI

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi televizyonda yayınlanan konuşmasında, Husi güçlerinin bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda ve Akdeniz'e doğru 27 balistik ve seyir füzesi ve insansız hava aracıyla Gazze'ye destek operasyonları düzenlediğini ifade etti. Husi, bu 10 operasyonun İsrail, ABD ve İngiliz düşmanlarıyla bağlantılı 10 gemiyi ve işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını çiğneyen şirketlere ait gemileri hedef aldığını aktardı.

HEDEF ALINAN GEMİSİ SAYISI 129'A ULAŞTI

Gazze'ye destek gerekçesiyle eylemlerinin başladığı Kasım 2023'ten bu yana ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait hedef aldıkları gemi sayısının 129'a ulaştığını belirten Husi, operasyonların dördüncü aşama çerçevesinde devam ettiğini, nicelik ve nitelik olarak artmaya devam edeceğini kaydetti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Umman Denizi İsrail Gazze Yemen İran Dünya Haberler

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