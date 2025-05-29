Husiler tarafından İsrail'e yönlendirilen balistik füze nedeniyle Tel Aviv'deki uçuşlar askıya alındı

Yemen'deki Husiler tarafından atılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine askıya alındı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Ben Gurion Havalimanı, iniş ve kalkışlara kısa süreliğine kapatıldı.

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sirenlerin protokol gereği devreye girdiği ve füzenin önlendiği öne sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini kaydetti.

Husiler: Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle hedef aldık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de yaptığı yazılı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını belirtti.

Seri, füzenin hedefine başarıyla ulaştığını, milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasına ve hava trafiğinin durdurulmasına yol açtığını kaydetti.

Saldırının, mazlum Filistin halkına ve direnişçilerine destek, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımı reddetmek amacıyla yapıldığını savunan Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erene ve kuşatma kaldırılıncaya kadar Filistin halkına karşı görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Seri, İsrail'in Yemen'e yönelik herhangi bir saldırısına, Ben Gurion Havalimanı'na gidiş-dönüş hava trafiğinin engellenmesi dahil yeni saldırılarla karşılık vereceklerine dikkati çekti.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Husilerin 4 Mayıs'taki saldırısından sonra çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almış, bazıları saldırıların sürmesi nedeniyle uçuşları ertelemeyi sürdürmüştü.