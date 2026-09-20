Husiler, Suudi uçaklarının son 24 saatte 28 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla, son 24 saatte Taiz, Cuf ve Marib illerine yönelik 28 hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uçakların Taif ve Hamis Muşayt üslerinden havalandığını belirtti.

Seri, son 24 saatte Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarının Taiz, Cuf ve Marib illerine 28 hava saldırısı düzenlediğini savundu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, Yemen'de krizin askeri tırmanışa geçtiği ilk anlardan bu yana savaş uçaklarıyla toplam 760 hava saldırısı gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Seri, söz konusu saldırıların sonuçlarına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA