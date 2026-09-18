Husiler, Suudi Arabistan'ın Taiz'e son 24 saatte 26 hava saldırısı yaptığını öne sürdü

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'in batısındaki Taiz'e 26 hava saldırısı düzenlediğini, bu hafta düzenlenen hava saldırılarının sayısının 300'e ulaştığını iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Taiz'e F-15 savaş uçaklarıyla 26 hava saldısı düzenlediğini öne sürdü.

Seri, Suudi Arabistan'ın son bir haftada Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden kalkan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarının Yemen'in Taiz, Hacce, Marib, el-Cevf, el-Beyda, Amran, Lahic, Hudeyde ve Saada illerine 300 hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA