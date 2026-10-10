Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde, Taiz, Hacce ve Sada'yı hedef aldığını duyurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde bir petrol şirketine ait tesis ile Taiz, Hacce ile Sada vilayetlerindeki çeşitli bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldığını belirtti.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'a ait insansız hava araçları (İHA) Hudeyde vilayetinin Bacil ilçesinde bir petrol şirketine ait istasyonu hedef aldı.

Saldırıda yaralanan olup olmadığına veya hasarın boyutuna ilişkin bilgi verilmedi.

Taiz vilayetinin Samia ilçesindeki hükümet kompleksine ise iki hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda da yaşanan can kaybı veya hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hacce vilayetinin Abs ilçesindeki Beni Hatab bölgesine düzenlenen saldırılarda yaralananlar olduğu belirtilirken, Sada kenti ile Sefra ilçesindeki iletişim ağı da roket saldırısıyla hedef alındı.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA