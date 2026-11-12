Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Husiler, Suudi Arabistan'da petrol ve askeri hedeflere 4 saldırı yaptığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve askeri noktalara İHA ve balistik füzelerle 4 saldırı düzenlediklerini açıkladı. Suudi Arabistan makamlarından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve askeri noktalara insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle 4 saldırı düzenlediklerini belirtti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı açıklamada, saldırıların Doğu-Batı petrol boru hattındaki 7 numaralı pompa istasyonunu, Yanbu petrol tesisini, Şarure Havalimanını ve Hamis Muşayt Hava Üssünü hedef aldığını belirtti.

Seri, ilk saldırının Suudi Arabistan'ın doğusundaki Bukayk kentinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya uzanan Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı pompa istasyonuna İHA ile düzenlendiğini ve hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki Doğu-Batı petrol boru hattı, Suudi Arabistan'ın günlük yaklaşık 7 milyon varil petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden Kızıldeniz üzerinden ihraç etmesine imkan sağlıyor.

Seri, ikinci saldırının Yanbu'daki petrol tesisine balistik füzeyle, üçüncü saldırının Şarure Havalimanı'ndaki askeri nakliye uçağına İHA ile, dördüncü saldırının ise Hamis Muşayt Hava Üssü'ne balistik füzeyle düzenlendiğini kaydetti. Seri, son saldırıda da hedefin doğrudan vurulduğunu iddia etti.

Suudi Arabistan makamlarından saldırılara ve sonuçlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı: Elinizi taşın altına koyun

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

34 yıllık dev tekstil firması konkordato ilan etti

34 yıllık Türk markası konkordato ilan etti
26 yıl sonra su çekildi, altındaki tarih gün yüzüne çıktı

Tam 26 yıldır tek bir iz bile yoktu
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 1112

Belçika'yı yıkacak 11'i belirledi! İşte tüm detaylar
Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi

Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı!

Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark edildiler

Köpeklerin havlamasıyla fark edildiler! Sürü halinde görüntülendiler
Uganda'da sınıf arkadaşının getirdiği portakalları yiyen 4 kız öğrenci hayatını kaybetti

Arkadaşlarının getirdiği yiyeceği yediler! Hepsi hayatını kaybetti