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Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik 6 saldırı düzenlediklerini açıkladı

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Husiler, Suudi Arabistan'ın düzenlediğini ileri sürdükleri saldırılara yanıt olarak 6 saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Aramco tesisleri ve havalimanlarının hedef alındığını, Necran'da ölü ve yaralılar olduğunu iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın düzenlediğini ileri sürdükleri saldırılara yanıt olarak 6 saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıların ardından düzenlenen 6 saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Seri, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tenura Rafinerisi ve Abkayk bölgesinde bulunan Aramco tesisleri ile ülkenin batısındaki Rabığ petrol rafinerisinin balistik füzelerle hedef alındığını belirtti.

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın roket salvosuyla, Demmam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın ise insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını aktaran Seri, Necran bölgesindeki yığınak ve intikal yönetim merkezine de saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Nokta atışı saldırılar düzenlediklerini aktaran Seri, Kral Fahd Havalimanı'nda uçuşların aksadığını, Necran'da da Suudi Arabistan askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğunu iddia etti.

Husiler dün, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'de birçok vilayete yönelik 101 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
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