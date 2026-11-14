Husiler, Riyad'daki havalimanı ve petrol hattına İHA saldırısı yaptığını iddia etti

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı ile Doğu-Batı petrol boru hattını hedef aldıklarını iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Kral Halid Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, Riyad'ın doğusunda Doğu-Batı petrol hattı üzerindeki 3 numaralı pompa istasyonunu 2 İHA ile hedef aldıklarını aktardı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artıyor.

Kaynak: AA