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Husiler, Mossad ve CIA için çalışan casusları yakaladıklarını duyurdu

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Yemen'deki Husiler, İsrail istihbarat servisi Mossad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA için çalışan birçok casusun yakalandığını açıkladı. Casusların, Husi liderlerin ve askeri güvenlik birimlerinin konumları hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği bildirildi.

Yemen'deki Husiler, ülkedeki İsrail istihbarat servisi Mossad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışan birçok casusun yakalandığını açıkladı.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberinde, "aranan casus Hamid Hüseyin Fayid Mecli tarafından görevlendirilen çok sayıda casusun yakalandığı" belirtildi.

Haberde, Mossad ve CIA'nın bu casuslara "Siyonist düşmanı hedef alan uzmanlar, laboratuvarlar, platformlar, füze fırlatma araçları ve insansız hava araçları ile deniz kuvvetlerinin, karargahların ve silah depolarının bulunduğu yerler hakkında bilgi toplamak ve izlemek" gibi çeşitli görevler verdiğine işaret edildi.

Bu casusların görevlerinin aynı zamanda "Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ve bazı siyasi, askeri, güvenlik yetkililerinin ve ABD ile İsrail'e karşı olan sosyal figürlerin nerede olduğu hakkında bilgi toplamak ve izlemek olduğu" da aktarılan haberde, casuslardan bu yerlerin konumlarını "ABD, İsrail ve İngiliz düşman uçakları tarafından hedef alınması amacıyla Mossad'a sunacak" olan Mecli'ye vermelerinin istendiği kaydedildi.

Ayrıca bu casusların silahlı kuvvetler ve güvenlik birimlerinin içine casuslar yerleştirmekle de görevlendirildikleri aktarılan haberde, "ABD ve İsrail istihbarat servisleri için çalışmanın cezasının ölüme kadar varabileceği" konusunda uyarı yapıldı.

İsrail ve ABD konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Husiler, Mossad ve CIA için çalışan casusları yakaladıklarını duyurdu
Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
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