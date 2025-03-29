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Husiler, Kızıldeniz'deki İsrail Seyrüseferini Engellediklerini Açıkladı

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Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Kızıldeniz'deki İsrail seyrüseferinin engellenmesinde başarılı olduklarını belirtti. Husi, halkın Filistin'e destek amacıyla gösterdiği direnişi vurguladı ve ABD'nin Yemen'deki operasyonlarına dikkat çekti.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Kızıldeniz'deki seyrüseferinin tam olarak engellenmesinde operasyonlarının başarılı olduğunu söyledi.

Husi'nin, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı konuşma Al-Masirah televizyonu tarafından naklen yayınlandı.

Husi, "Halkımız, Filistin'e destek amacıyla ortaya koyduğu cihadi duruşundan vazgeçmek için yapılan tüm baskılara boyun eğmemiş, büyük mesafeler katederek tam bir seviyeye ulaşmış, Allah'ın yardımıyla zafer kazanmıştır." dedi.

Husiler'in Kızıldeniz'de İsrail'e ait ve bağlantılı gemilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dikkati çeken Husi, "Gazze'ye destek operasyonlarımız, İsrail'in Kızıldeniz'deki seyrüseferini engellemede tam anlamıyla başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

Husi, İsrail'in içlerine yönelik saldırılarının devam edeceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla Filistin halkını yalnızlaştırmayı hedeflediğini belirten Husi, ABD'nin askeri hedefleri vurduğunu iddia ettiğini ancak Yemen'de sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Husiler'den Ben Gurion'a saldırı

Husiler, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak soykırımı sürdürmesine yanıt olarak 18 Mart'tan bu yana İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Dün Husiler tarafından, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na yapılan altıncı saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuşlardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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