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Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli, Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlediklerini belirtti.

Söz konusu gemilerin geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için hedef alındığını vurgulayan Seri, "Hedef alma operasyonu çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve İHA ile gerçekleştirilmiş olup tam isabet sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 10 geminin geri dönmesi sağlandı"

Bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşmaya devam eden Seri, "Aynı kapsamda Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler), yaklaşık 10 gemiyi geri çekilmeye ve geri dönmeye zorlamıştır." açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan yönetimine de doğrudan uyarıda bulunan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak düşman Suudi Arabistan'a vurgulamak isteriz ki, ülkemizi hedef alacak her türlü aptallık veya saldırı, topraklarının derinliklerinde gerçekleştirilecek büyük operasyonlarla karşılık bulacaktır." ifadelerini kullandı.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Ensarullah'ın Askeri Sözcüsü Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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