Husiler, İsrail'e Karşı Saldırılar Düzenledi

Güncelleme:
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde'ye hava saldırısına yanıt olarak Tel Aviv ve Eilat'a füze saldırısı gerçekleştirdi. Husi sözcüsü, saldırıların Gazze'deki gerilime cevap niteliği taşıdığını açıkladı.

SANA, 17 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in salı günü erken saatlerde liman kenti Hudeyde'ye hava saldırısı düzenlemesi üzerine aynı gün Tel Aviv'e ve Eilat'taki Ramon Havalimanı'na saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, balistik bir füzeyle Tel Aviv'in güneyindeki "hassas bir bölgeyi", bir insansız hava aracıyla da Eilat'taki Ramon Havalimanı'nı vurduklarını söyledi.

Seri, gruba ait El-Mesira televizyonunda yaptığı açıklamada saldırıları, Gazze'de "İsrail ordusunun gerilimi tırmandırmasına" ve Yemen'e yönelik "İsrail saldırılarına" yanıt olarak düzenlediklerini belirtti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada akşam saatlerinde Yemen'den fırlatılan füzenin önlediğini ve saldırı nedeniyle ülkenin güneyinde sirenlerin çaldığını belirtirken, olayda can kaybı ya da hasar yaşanmadığını söyledi.

Husilerin saldırısı, İsrail ordusunun Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'nı vurduklarını ve "Husi askeri altyapısını" hedef aldıklarına yönelik açıklama yapmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

İsrail'in daha önce de Hudeyde Limanı'na yönelik hava saldırıları düzenlemişti.

El-Mesira televizyonu, Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırılarında birden fazla işçinin yaralandığını ve tesislerin tahrip olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
