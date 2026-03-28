Yemen'deki Husiler: İsrail'e seyir füzesi ve İHA'larla ikinci bir saldırı düzenledik

Güncelleme:
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa katıldıklarını duyurarak, İsrail'in güneyine seyir füzesi ve İHA ile ikinci bir saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Husilerin askeri sözcüsü, saldırının askeri ve hayati öneme sahip noktaları hedef aldığını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa dahil olduklarını duyurmalarının ilk günü, İsrail'in güneyine seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ikinci bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

İsrail'in bölgedeki planlarıyla mücadele kapsamında İsrail'in güneyine ikinci saldırıyı düzenlediklerini duyuran Seri, saldırıda, İsrail'deki askeri ve hayati öneme sahip noktaların başarıyla vurulduğunu belirtti.

Seri, "düşmanın" bölge ülkeleri ve halklarına yönelik saldırıları son buluncaya kadar saldırıların süreceğini kaydetti.

Yahya Seri, bugün, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa, İsrail'e füze fırlatarak dahil olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama

İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'da patlamalar
Otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'na en büyük tokadı halk attı

Otel odasında basılan başkana en büyük tokadı halk attı

İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

İran Dubai'de ABD askerlerinin sığınaklarının vurulduğunu iddia etti

Bu iddia doğruysa Trump'ın en büyük sınavı başlar! 500 ABD askeri...
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Başgardiyan Hayal ölü bulundu, şüpheli isim dikkat çekici
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
Dünya kupası yolunda son 90 dakika: Kosova - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Kader maçımızda hakem belli oldu! Tanıdık bir isim düdük çalacak