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Husiler İsrail'e Hipersonik Füze ve İHA ile Saldırdı

Husiler İsrail'e Hipersonik Füze ve İHA ile Saldırdı
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Yemen'deki İran destekli Husi güçler, İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv şehirlerine hipersonik balistik füzeler ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırılar halk arasında panik yarattı ve sığınaklara yöneliş oldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv şehirlerinde iki hedefe karşı hipersonik balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilere bağlı güçlerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, sözde Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı füze gücünün Hayfa bölgesindeki hayati bir hedefi hipersonik balistik füzeyle vurduğunu belirtti.

Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ve İsrail hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemede başarısız olduğunu ileri sürdü.

Saldırının halk arasında korku ve panik yarattığını vurgulayan Seri, iki milyondan fazla İsraillinin sığınaklara yöneldiğini ifade etti.

Sözcü Seri ayrıca Tel Aviv'e "Yafa" tipi İHA ile ikinci bir saldırı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, Hamas'la ateşkesi bozmasının ardından İsrail'i tekrar hedef almaya başladı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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