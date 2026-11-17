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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentinin kuzeyindeki El-Havlani Sünger Fabrikası tesislerine düzenlediği saldırıda 7 kişinin, Saada kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentinin kuzeyindeki El-Havlani Sünger Fabrikası tesislerine saldırı düzenlediği, 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fabrika tesislerinin enkazındaki arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın, Yemen'in kuzeyindeki Saada kentindeki Kitaf ve Buka ilçelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ölenlerin mayın temizleme ekibi üyeleri ve sağlık görevlileri olduğu savunuldu.

Suudi Arabistan'ın ayrıca başkent Sana'ya da saldırı düzenlediği belirtildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ın başkent Sana ve diğer kentlerde gerçekleştirdiği saldırıların cevapsız kalmayacağını" ifade etti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA