Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Tahran'a saldırmaları durumunda ABD'nin Kızıldeniz'deki savaş gemilerine saldırma tehdidinde bulundu.

Yemen'de İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini ve ülkeyi savunmak için gerekli "meşru" adımları atacaklarını belirtti.

"İSRAİL, ABD'NİN DESTEĞİ İLE İRAN'DAKİ REJİMİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Seri, İsrail'in bölgede tam kontrol sağlamaya çalıştığını, ABD'nin desteği ve ortaklığıyla "Siyonist planını" uygulamak istediğini, "planının önündeki en büyük engel olarak gördüğü İran'daki rejimi düşürmeye çalıştığını" dile getirdi.

Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırızHusilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri

"ABD, İRAN'A SALDIRIRSA KIZILDENİZ'DEKİ GEMİLERİNİ HEDEF ALIRIZ"

"ABD'nin, İran'a karşı herhangi bir saldırıda bulunması, İsrail'in bölgede kontrolü sağlama amacına hizmet etmektedir ve bu kabul edilemez. Çünkü bu, İslam ümmetinin bağımsızlığı ve onurunun elinden alınması, köleleştirilmesi, aşağılanması, vatanlarının işgal edilmesi, kaynaklarının yağmalanması anlamına gelmektedir." diyen Husi, böyle bir saldırı olması durumunda Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerini hedef alacaklarını dile getirdi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRevolver:

çapulcu sürüsü...

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Haber Yorumlarıctwyh5t85m:

helal olsun adamlara valla. teknoloji olsa demekki dünyaya meydan okuyacaklar

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