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Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırdığını duyurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 12 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılar hakkında ölü veya yaralı bilgisi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 12 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'da içinde Savunma Bakanlığının da bulunduğu bölgeye 2 hava saldırısı, Enformasyon Bakanlığının da içinde bulunduğu bölgeye ise 10 saldırı düzenlediği belirtildi.

ABD CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YOK

Saldırıda ölen ve yaralananların olup olmadığı ile hasar konusunda bilgi verilmedi. ABD ve İngiltere'den de konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinin füzelerle iki "nitelikli askeri operasyon" gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

İlk operasyonda "işgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesindeki İsrail'e ait Ben Gurion Havalimanı'nın 2 hipersonik balistik füze ile hedef alındığını" belirten Seri, "ikincisinde ise işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki elektrik santralinin balistik füzeyle vurulduğunu" aktarmıştı.

Her iki saldırıda da füzelerin hedefleri başarıyla vurduğunu kaydeden Seri, saldırının, "ABD kuvvetlerinin ülkelerine büyük bir hava saldırısı düzenlemeye hazırlanırken, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ın çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle hedef alınması" ile aynı zamana denk geldiğine dikkati çekmişti.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırdığını duyurdu
Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

ABD israile ne zaman saldiracak ??

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Müslüman çoğrafyada aklı başında zeki bir Lider yok mu? ABD hava üssü saldırı yapacaklarına, Denizdeki bütün gemileri batırsın, asıl Savaşın kalbi Gemilerdir.

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