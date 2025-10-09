Hüseyin Zeybek'ten Batı Trakya'daki Azınlık Okulları İçin Yeni Girişim

Yunanistan'da Yeni Sol Partisi Milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakya'daki azınlık okullarında Encümen Heyetlerine yönelik yasak ve kısıtlamaları Yunanistan Parlamentosu gündemine taşıdı.

Milletvekili Zeybek, Batı Trakya'daki azınlık okullarında Encümen Heyetlerine uygulanan yasak ve kısıtlamalara ilişkin Yunanistan Eğitim Bakanlığının cevaplaması için Parlamento'ya soru önergesi verdi.

Zeybek, önergesinde Encümen Heyetlerinin yetkilerinin tartışmaya açılmasının Lozan Antlaşması'na ve Yunanistan'ın uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğunu vurguladı.

Doğu Makedonya–Trakya Eyalet Eğitim Müdür Vekili Marigula Kosmidu'nun 6 Ekim 2025'te Encümen Heyetlerinin yalnızca mali işlerle sınırlı role sahip olduğunu açıklamasına tepki gösteren Zeybek, bu yaklaşımın hem Yunanistan yasalarına hem de eğitim protokollerine açıkça aykırı olduğunu ifade etti.

Zeybek, azınlık eğitiminin, 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile 1951 ve 1968 Eğitim Protokolleri kapsamında güvence altına alındığını hatırlatarak, bu anlaşmaların azınlık okullarının idari yapısını ve seçimle belirlenen Encümen Heyetlerinin yetkilerini uluslararası düzeyde koruduğunu belirtti.

Ayrıca 4563/2018 sayılı yasanın 17. maddesine göre azınlık okullarının, mali ve idari yetkilere sahip üç kişilik Encümen Heyetleri tarafından yönetildiğini aktaran Zeybek, Batı Trakya'daki azınlık okullarına yönelik son dönemde getirilen yeni kısıtlamaların bölgede tepkiyle karşılandığı kaydedildi.

Doğu Makedonya–Trakya Eyalet Eğitim Müdür Vekili Marigula Kosmidu, 6 Ekim 2025 tarihli açıklamasında, Encümen Heyetlerinin rolünün yalnızca mali yönetimle sınırlandırıldığını duyurmuştu.

Yunan makamlarının bir düzenlemeyi gerekçe göstererek Encümen Heyeti üyelerinin okul binalarına girişini yasaklaması, bölgede tepkilere yol açıyor.