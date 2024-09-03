Hüseyin Baş: 'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyenin cami ile sorunu olduğunu mu düşünüyorsunuz?

(NEVŞEHİR)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Teğmenlik mezuniyetinde teğmenler, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' diye sloganlar attılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da tweet atmış, 'Kışlalarımızda 5 tane cami açtık, 17 tane daha cami açıyoruz, harp okullarımızda camiler açıyoruz' diyor. Mustafa Kemal'in askeriyim' diyene sen, 'Ben cami açıyorum' diyorsun. Senin şöyle bir iddian mı var; Mustafa Kemal'in askeri olanın cami ile bir sorunu olduğunu mu düşüyorsun" dedi.

BTP'nin Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde düzenlediği geleneksel gençlik yaz kampı sona erdi. Türkiye genelindeki BTP teşkilatlarının katıldığı kampın kapanış konuşmasını Genel Başkan Hüseyin Baş yaptı. Hüseyin Baş'ın konuşmasından önce BTP'nin merhum lideri Haydar Baş'ın anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı. Sinevizyonun ardından kürsüye gelen Hüseyin Baş, şunları kaydetti:

"Hiç sağınıza solunuza bakmadan, hiç bir farklı düşünceye kapılmadan gündeminiz, aklınız, fikriniz, dünyanız, vatanınız, milletiniz, devletiniz olacak. Bir Türk nasıl olması gerekiyorsa, bir Türk evladı, Türk genci nasıl olması gerekiyorsa öyle yaşayacaksınız. Nasıl? Türk genci hem çalışkandır, hem kazanır bereketlidir, hem mücadele eder inatçıdır, hem de hedefine ulaşır idealisttir. Türk genci buysa, böyle olması gerekiyorsa hepimiz böyle olmak zorundayız.

"Akrabalarını vergi rekortmeni yapıyorlar, gerçek vergi rekortmeni asgari ücretlilerdir"

Biz yıllarca genç nüfusu ile övünen ülke gencimize iş veremiyoruz. Sonra da 'Gençler iş beğenmiyor' diyorlar. Gencin beğenmediği iş ne? Sabahın körü kalkıp akşama kadar durmadan çalışıp sonunda 17 bin 2 lira asgari ücret, iş dedikleri de bu. Gençlerin beğenmediği iş bu. Beyefendi sen gel yap bakayım bu işi. Ondan sonra eşlerini, dostlarını, akrabalarını vergi rekortmeni diye gözümüze sokuyorlar. Bu ülkenin gerçek vergi rekortmeni 17 bin lira asgari ücret alıp 6 bin 500 lira sigorta primi ödeyen işçidir. Neymiş efendim, 'vergi rekortmeni'. Sen beşli çetenin vergisini silmeseydin rekortmen o olurdu. Adamlara vergi verecek imkan vermiyorlar, vergilerini siliyorlar ondan sonra rekortmen olamıyorlar. Ülke haksızlığın merkezi haline gelmiş, adaletsizliğin merkezi haline gelmiş çok vahim bir durumdayız.

Teğmenlik mezuniyetinde teğmenler, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' diye sloganlar attılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da tweet atmış, 'Kışlalarımızda 5 tane cami açtık, 17 tane daha cami açıyoruz, harp okullarımızda camiler açıyoruz' diyor. Şimdi oraya refleks veriyor. Zamanlama çok manidar yani sana, 'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyene sen, 'Ben cami açıyorum' diyorsun. Senin şöyle bir iddian mı var; Mustafa Kemal'in askeri olanın cami ile bir sorunu olduğunu mu düşüyorsun? Bak ben hem Mustafa Kemal'in askeriyim, hem de caminin cemaatiyim.

"Atatürk'e 'dinsiz' demek zeka problemidir"

Atatürk'ün sözüm ona, dine uzaklığı hususunda Atatürkçülerle muhafazakarlar ittifak halinde. Şimdi bu nasıl bir şey? Ben bunu hep şöyle anlatırım; bir insan düşünün tek başına bir mücadeleye karar versin. Kim için? Müslüman Türk milleti için. O mücadeleyi kazansın ve bir cumhuriyet ilan etsin. Kim cumhur? Müslüman Türk milleti. O cumhuriyetten sonra, bizim yaşadığımız coğrafyada gayrimüslimler var, bizim Müslümanlar da Balkanlarda… Bunları nüfus mübadelesi ile yer değiştirsin. Bak, başından sonuna kadar hizmet ettiği insanlar Müslüman ama kendisi güya dinsiz öyle mi? Bunu kabul etmek veya bunu düşünmek zeka problemidir. Günümüzde Atatürk ile kavga etmek bir ayrıcalık haline gelmiş.

"Ben cumhuriyetimi ortadan kaldırmaya çalışana terörist derim"

Şimdi şöyle bakalım olaya; bir grup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını kabul etmeyip kendisine yeni bir devlet kurmak istediği zaman terörist oluyor. Devletimiz onu terörist olarak tanıyor mu, tanıyor. Haklı mı, haklı. Peki bu ülkenin kurucusu ile, bu ülkenin kurucu değeri ile kavga eden cumhuriyeti istemeyen ve saltanatı isteyen nedir? Aynı mantıkla baktığın zaman teröristtir çünkü sen cumhuriyeti ortadan kaldırmak istiyorsun, sen Atatürk'ü ortadan kaldırmak istiyorsun. Senin sorunun benim yaşadığım vatanla, benim yaşadığım devletle, benim yaşadığım cumhuriyetle. Ben cumhuriyetime göz dikene, cumhuriyetimi ortadan kaldırmaya çalışana terörist derim. Bunun başka izahı olur mu?

"Atatürk bu millete onurunu, şerefini, haysiyetini iade ettiği için Atatürk'ü sevmiyorlar"

Bugün ülkemizi yönetenlerin Atatürk ile kendilerinin de açıklayamadığı temel bir problemleri var. Bu temel probleme indiğiniz zaman zannediliyor ki bu inançla ilgili bir kavga. Evet, bu inançla ilgili bir kavga ama insanımızın zannettiği gibi bu taraf inançlı, Atatürk tarafı inançsız değil tam tersine bu taraf inançlı. Sayın Nihat Başkan'ımın 'Atatürk'ü kimler sevmez' diye bir konuşması vardır, onu açın bir dinleyin. Kim sevmez Atatürk'ü, niye sevmez Atatürk'ü? Atatürk bu millete onurunu, şerefini, haysiyetini iade ettiği için Atatürk'ü sevmiyorlar çünkü bu milletten değiller. Atatürk'ü sevmiyorlar çünkü Atatürk bu millete dinini özgürce yaşayabilme hürriyeti verdi, çünkü bu dinden değiller. Adamların sorunu burada. Mesele ben Müslümanım deyip konuyu kapatmaksa öyle herkes Müslüman olur. Mesela hakikaten dört dörtlük bir Müslüman olmaksa, Müslüman atasıyla, babasıyla, dedesiyle, geçmişiyle, tarihiyle kavga etmez aksine onu sahiplenir, ona minnet duyar, vefa duyar.

"Atamıza, cumhuriyetimize sahip çıkan tek kadro Bağımsız Türkiye Partisi kadrosudur"

Şimdi Türkiye'de çok açık yüreklilikle söylüyorum; hem Ata'mıza, hem cumhuriyetimize sahip çıkan tek kadro bu kadro kalmıştır, Bağımsız Türkiye Partisi kadrosu kalmıştır. Herkes 'Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim' diye geçiniyor. Bunlar ne Atatürk'ü anlamışlar, ne cumhuriyeti idrak etmişler. Bunlar ne Atatürk'ün maksadını anlamışlar, ne de cumhuriyetin nasıl bir yönetim biçimi olduğunu hazmedememişler. Hiçbir şey yok adamlarda ama en iyisi sahte Atatürkçü, ülke bu durumda. Ülkenin en iyisi olmuş sahte Atatürkçü. Ülkenin gerçek Atatürkçülere, gerçek cumhuriyetçilere, gerçek vatanseverlere ihtiyacı var ve onlar sizlersiniz."