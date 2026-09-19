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Hürriyetçi Eğitim Sen, yaklaşık 3 bin 80 PİKTES çalışanı için kadrolu statü istedi

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Hürriyetçi Eğitim Sen, yaklaşık 3 bin 80 PİKTES çalışanı için kadrolu statü istedi
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Hürriyetçi Eğitim Sen, PİKTES personelinin kadrolu statüye geçirilmesini ve özlük haklarının güvence altına alınmasını istedi. 2016'dan bu yana belirli süreli sözleşmelerle görev yapan yaklaşık 3 bin 80 çalışanın kadro talebinin takipçisi olunacağı belirtildi.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "PİKTES personelinin emeği ve geleceği güvence altına alınmalıdır. Kadro talebinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılından bu yana eğitim hizmetine emek veren yaklaşık 3 bin 80 PİKTES çalışanı, belirli süreli sözleşmelerle görev yapıyor. Aynı eğitim hizmetine emek veren PİKTES personelinin iş ve gelecek kaygısının sona ermesi, özlük haklarının güvence altına alınması ve çalışma barışının sağlanması için kadrolu statüye geçirilmesini talep ediyoruz. PİKTES personelinin emeği ve geleceği güvence altına alınmalıdır. Kadro talebinin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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