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Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Kuruoğlu'ndan norm kadro fazlası öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Kuruoğlu'ndan norm kadro fazlası öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
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Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, norm kadro fazlası öğretmen atama sürecinde yaşanan mağduriyetlere dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na çözüm önerilerini ilettiklerini ve görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, norm kadro fazlası öğretmen atama sürecinde yaşanan mağduriyetlere dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na çözüm önerilerini ilettiklerini ve görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti.

Kuruoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müracaatların bugün saat 16.00'da tamamlandığını ve norm kadro fazlası öğretmen atama sürecinin yarın duyurulacağını belirterek, "Meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin farkındayız. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak çözüm önerilerimizi MEB'e ilettik ve görüşmelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kuruoğlu, "Tek bir öğretmenimizin dahi mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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