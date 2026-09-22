Hürriyetçi Eğitim Sen Başkanı Kuruoğlu, Manisa'daki saldırıda öğrencilere şifa diledi

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(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırıya ilişkin, "Silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Manisa Şube Başkanımız Taner Çetin meslektaşlarımıza destek olmak üzere okula ulaştı" ifadesini kullandı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kuruoğlu, şunları kaydetti:

"Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Manisa Şube Başkanımız Taner Çetin meslektaşlarımıza destek olmak üzere okula ulaştı."

Kaynak: ANKA