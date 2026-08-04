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Hürmüz Boğazı'nda Mühimmat İsabet Eden Gemide Yangın: Bir Denizci Kayıp

Hürmüz Boğazı'nda Mühimmat İsabet Eden Gemide Yangın: Bir Denizci Kayıp
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Hürmüz Boğazı yakınlarında Liberya bayraklı Minoan Pioneer adlı dökme yük gemisine tanımlanamayan bir mühimmat isabet etti. Makine dairesine isabet eden mühimmatın ardından çıkan yangında üçüncü mühendise ulaşılamadığı bildirildi. Mürettebat yangına müdahale edip gemiyi terk etti; bölgedeki bir tanker, saldırı sonrası gemide elektriklerin kesildiğini raporladı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, olayın Umman açıklarında meydana geldiğini duyurdu.

LONDRA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı yakınlarında bir dökme yük gemisine tanımlanamayan bir mühimmatın isabet ettiği ve sonrasında çıkan yangında bir denizcinin kaybolduğu bildirildi.

İngiltere merkezli denizcilik risk yönetimi şirketi Vanguard, mühimmatın geminin makine dairesine isabet ettiğini, ardından yaşam mahallinde yangın çıktığını ve geminin üçüncü mühendisine ulaşılamadığını açıkladı.

Geminin yakınında bulunan bir tanker ise saldırının ardından gemide elektriklerin tamamen kesildiğini bildirdi.

İngiliz basınında konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, mürettebatın yangına müdahale ettiği ve dış yardım talebinde bulunduktan sonra gemiyi terk ettiği belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü pazartesi günü akşam saatlerinde yayımladığı uyarıda, olayın Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda, Hürmüz Boğazı'nın girişine yakın bir bölgede meydana geldiğini belirtmişti.

Denizcilik verileri, Minoan Pioneer adlı Liberya bayraklı dökme yük gemisinin Yunanistan merkezli bir firma tarafından işletildiğini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua
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