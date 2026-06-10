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İran'ın güneyindeki Keşm Adası'nda patlama sesi duyuldu

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İran'ın güneyindeki Keşm Adası'nda patlama sesi duyuldu. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, bölgede ABD'nin dün İran hedeflerine saldırı düzenlediği bildirilmişti.

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'nde bulunan adada patlama sesi duyuldu.

Patlamanın nedeni belirtilmezken söz konusu patlamanın Keşm Adası'ndan uzak bir noktada Hürmüz Boğazı'nda bir yerde meydana geldiği değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilmişti. ABD, helikopterin düşürülmesini gerekçe göstererek gece saatlerinde İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarını hedef almıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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