İngiltere: Hürmüz Boğazı'nda Bir Yük Gemisi Vuruldu

İngiltere'ye bağlı UK Maritime Trade Operations, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin bilinmeyen bir mermiyle vurulduğunu duyurdu. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

(ANKARA) - İngiltere'nin deniz güvenliği izleme kurumu UK Maritime Trade Operations (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin "bilinmeyen mermiyle" vurulmasının ardından gemide yangın çıktığını ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

UKMTO'nun açıklamasına göre olay, Umman'ın yaklaşık 11 deniz mili kuzeyinde meydana geldi. Saat 07.35'te rapor edilen saldırının ardından gemide yangın çıktığı ve mürettebatın tahliye edildiği aktarıldı.

Yetkililer bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

UKMTO ayrıca Hürmüz Boğazı'nın başka bir noktasında, Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarının yaklaşık 46 kilometre açığında bulunan bir konteyner gemisinin de "bilinmeyen mermi" ile vurulduğunu duyurdu.

Gemi kaptanının verdiği bilgiye göre saldırı sonucu gemide hasar meydana geldi ancak mürettebatın tamamının güvende olduğu bildirildi. Hasarın boyutuna ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediği ve olayın araştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
