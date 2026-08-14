Haberler

BAE tankerlerine Hürmüz'de saldırı

BAE tankerlerine Hürmüz'de saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı İran'ı suçlayarak saldırıyı kınadı; yaralanan olmadığı ve durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

ABU DABİ, 14 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait iki tankerin perşembe akşamı Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığı cuma günü erken saatlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarına son vermesi gerektiğini vurgulayarak son saldırıyı kınadı.

Emirates Haber Ajansı'na göre şirket yetkilileri, olayda yaralanan olmadığını ve durumun kontrol altına alındığını doğruladı.

Haberde, gemilerin kimliği veya yaşanan hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri arasında yer alan devlete ait Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, BAE ekonomisinin başlıca itici güçlerinden biri konumunda.

Kaynak: Xinhua
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kız istismar mı edildi?

Bir ilimiz mide bulandıran iddiayla ayağa kalktı!
Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat

Takımlarımız yüz güldürüyor! Ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi

Kuyumcunun dikkati 1 milyonluk vurgunu önledi
Tünel Göçüğünde bilanço ağır! 20 kişi mahsur kaldı, 7 kişi can verdi

Tünel göçüğünde bilanço ağırlaşıyor