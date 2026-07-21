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İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandı

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İran basını, ABD'nin zorlamasıyla Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki tehlikeli güzergahtan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığını öne sürdü. İran Devrim Muhafızları, saldırılar sürerse boğazın kapalı kalacağını ve hiçbir petrolün güvenle geçemeyeceğini duyurdu.

İran basınında, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızlarından konuya ilişkin yapılan açıklama, İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nda yer aldı.

Buna göre, ABD'nin "zorlamasıyla" Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki tehlikeli ve güvensiz güzergahtan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Açıklamada, ABD'nin bölgedeki saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceği ve tek bir damla petrol ve gazın bile buradan güvenle geçemeyeceği belirtildi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya dün, ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
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