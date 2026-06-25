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Sazlığa düşen tayı kurtarmak için suya atladı; o anlar kamerada

Sazlığa düşen tayı kurtarmak için suya atladı; o anlar kamerada
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Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı'nda bir tayın suya düşmesi üzerine belediye personeli Bekir Erdem suya atlayarak tayı kurtardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından biri olan Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı'nda bir tayın suya düşmesinin ardından bölgede yılkı atlarından sorumlu bir personelin suya atlayarak kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Hürmetçi Sazlığı'nda meydana geldi. İncesu ve Hacılar ilçe sınırlarında yer alan Hürmetçi Sazlığı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Özellikle, son yıllarda doğa fotoğrafçılarının ilgi gösterdiği, çok sayıda yerli ve yabancı turistin de uğrak noktası haline gelen Hürmetçi Sazlığı'nda bir tay suya düştü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yılkı atlarının bakımından sorumlu personel olarak görev yapan Bekir Erdem, bölgede yılkı atlarının yem ve sularının kontrolü için devriye görevinde bulunduğu sırada sazlıktaki suda tayın olduğunu fark etti. Erdem, suya atlayarak tayı kurtarmaya çalıştı. O anlar ise bölgeye gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde; Erdem'in suya atlayarak tayın peşinden gitmesi, tayın da su içerisinde bir süre panik halinde yüzdüğü görüldü. Suya düşen tay, Bekir Erdem tarafından karaya çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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