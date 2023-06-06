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Hurdacıda 6 ton plastik malzeme yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Güncel Haberler

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangında yaklaşık 6 ton plastik malzeme yandı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bostaniçi Mahallesi Orhan Doğan Hurdacılar Sitesinde meydana geldi. Şahin Tunç isimli şahsa ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 6 ton plastik malzeme ise yandı.

Hurdacıda 6 ton plastik malzeme yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangında yaklaşık 6 ton plastik malzeme yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bostaniçi Mahallesi Orhan Doğan Hurdacılar Sitesinde meydana geldi. Şahin Tunç isimli şahsa ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 6 ton plastik malzeme ise yandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Güncel

Bostaniçi İpekyolu Van Güncel Haberler

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