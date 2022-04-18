Hurda yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ALAŞEHİR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde hurda yüklü TIR'ın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolunda meydana geldi. Yaşar A. (50) idaresindeki 20 H 9262 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kamyonetteki Tuncay Koca'nın (50) yaşamını yitirdiğini belirledi. Şoför Yaşar A. ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.