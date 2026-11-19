Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fazıl Balakan, 48 yıldır hurda metalleri ateşte kızdırıp örste döverek tarım ve bahçe işlerinde kullanılan el aletlerine dönüştürüyor.

Çocuk yaşlarda ağabeyinin yanında mesleğe başlayan Balakan, ağabeyinin 48 yıl önce vefat etmesinin ardından sıcak demirciliği tek başına sürdürdü.

Yıllardır alın teriyle ailesinin geçimini sağlayan ve 4 çocuk büyüten Balakan, unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için atölyesinde çalışmaya devam ediyor.

Hurdacılardan temin ettiği otomobil makasları gibi demir ve çelik parçalarını ateşte kızdırarak örste şekillendiren Balakan, bunlardan balta, kazma, dehre, tırpan ve bıçak gibi aletler üretiyor.

Geleneksel yöntemlerle üretimini sürdüren Balakan, hurda metalleri yeniden kullanıma kazandırırken yılların tecrübesini de mesleğine aktarıyor.

Sıcak demirciliğin büyük emek, sabır ve dikkat gerektirdiğini belirten Balakan, mesleğin gelecekte unutulmasından endişe duyduğunu söyledi.

Balakan, şunları kaydetti:

"Hurdacılardan atıl durumdaki demir ve çelik metal parçalarını temin ederek el aletleri ve bahçe işlerinde kullanılan araç gereçlere dönüştürüyoruz. Gün boyunca sıcak ateş önünde demir eritip dövüyoruz. Arada elimizde ve yüzümüzde yanıklar oluyor ama alın teriyle helal para kazanıyoruz. İşimi severek yapıyorum. İnsanlar bu işi demir doğrama işiyle karıştırıyor. Zor bir iş olduğu için gençler tercih etmiyor ve çırak bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu mesleğimiz unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında. Elimizden geldiğince bu mesleği sürdüreceğiz."

Kaynak: AA