Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Humus Rafinerisi'ne saldırı planlayan Hizbullah bağlantılı hücre üyeleri yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus Rafinerisi'ni hedef alan terör saldırısı planının arkasındaki Hizbullah bağlantılı hücre üyelerinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda rafineriye yönelik saldırıda kullanılacak patlayıcı düzeneklerin ele geçirildiği belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus Rafinerisi'ni hedef alan terör saldırısı planının arkasında olduğu tespit edilen Lübnan'daki Hizbullah'la bağlantılı hücre üyelerinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığa bağlı İç Güvenlik Güçlerince konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İstihbarat Teşkilatının, İç Güvenlik Güçleriyle koordineli şekilde yürüttüğü operasyon sonucu Humus Rafinerisi'ni hedef alan terör saldırısı planının arkasındaki Hizbullah bağlantılı terör hücresinin tespit edildiği aktarıldı.

Kişi sayısına dair bilgi verilmeksizin operasyonda hücre üyelerinin yakalandığı, rafineriye yönelik saldırıda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı düzeneklerin ele geçirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, 1 Kasım'da Humus Rafinerisi'ni hedef almaya çalışan terör girişiminin engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu

Konu: Fon vurgunu! Kitabın ortasından konuşan imamın sözleri olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz

Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti

Son ankette bir lidere soğuk duş! 14 puan birden kaybetti
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi