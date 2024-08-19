Hülya Koçyiğit 58 yıl önce Zonguldak'ta çektiği filmin gösteriminde halkla buluştu

- Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Koçyiğit:

- "Sinema öyle bir sanat ki nesiller boyu yok olmadan izlenebiliyor"

- "Televizyonda bol bol kaza, ölüm veya kavga haberleri var. Üzülüyorum"

ZONGULDAK - Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Hülya Koçyiğit, 58 yıl önce Zonguldak'ta çekimlerini yaptığı "Kadın Asla Unutmaz" filminin yeniden gösterimi için halkla buluştu. Sinemanın önemine değinen Koçyiğit, kendisinin gelecekte sinema ile ilgili projesi olmadığını ancak genç sinemacıların tecrübeden yararlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Zonguldak Kültür Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliğiyle Yeşilçam Film Günleri etkinliği gerçekleştirildi. 58 yıl önce Zonguldak'ta çekimleri yapılan "Kadın Asla Unutmaz" filminin Valilik binası önünde gösterimi gerçekleştirildi. Filmin başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit, etkinlikler kapsamında Zonguldak'a geldi. Vatandaşlarla söyleşi yapan Koçyiğit'e Devrek bastonu ve Elpek bezi hediye edildi. Koçyiğit, hayranlarıyla beraber "Hayat Bayram" olsa şarkısını söyledi.

Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Koçyiğit, Zonguldak'ın 58 yılda geliştiğini ve değiştiğini söyledi. Şehirde en çok Gökgöl Mağarası'na hayran kaldığını belirten ve madencilerin önemine değinen Koçyiğit, şunları söyledi:

"Çünkü buradan çok güzel anılarla ayrılmıştım. Zonguldak'ta film çektikten sonra bir kez daha gelmiştim. O zaman yollar çok zorluydu, toprak yollardan geçmiştik. Bu sefer çok konforlu bir yolculuk yaptık. Yollar düzelmiş, tüneller açılmış, yol kısalmış. Gayet rahat geldik. Zonguldak'ı tekrar göreceğim için heyecanlanıyorum, çünkü burada çok kısa kalmıştık. Çekimler sırasında fırsat bulup çok fazla gezememiştik ama o meşhur sarkıtların olduğu Gökgöl Mağarası gözümün önünden gitmiyor. Müthiş bir ihtişamı vardı. O zamanlarda çok rica etmiştim, 'Ne olur beni madenlere götürün, oradaki işçilere bir selam vermek istiyorum' diye. Maalesef beni madenlerin derinliklerine indirmediler, ama işçilerle birlikte bir öğle yemeği yediğimizi hatırlıyorum. Onlarla sohbet ettiğimi hatırlıyorum. O günden beri ne zaman bir maden kazası haberi duysam kalbim çarpmaya başlıyor. Hepimiz çok zor bir iş yaptıklarını biliyoruz. Helal olsun onlara, iyi ki varlar."

"Türk sinemasında olağanüstü bir gelişme var"

Genç sinemacıların önemli işler yaptığını, eserlerinin uluslararası festivallerde yer aldığını ifade eden Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinemanın gücünü hep birlikte bugün yaşayacağız. 58 yıl önce çekilmiş bir film, bugün yeniden seyircilerle buluşacak. Bu benim için olağanüstü bir heyecan ve duygusal bir an. Sinema öyle bir sanat ki, nesiller boyu yok olmadan izlenebiliyor. Türk sineması da böyle; geçmişten günümüze halkımızın iliklerine işlemiş bir sanat. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Türk sinemasında olağanüstü bir gelişme var. Seçilen konular çok farklı, tekrar eden konular yok. Genç sinemacılar müthiş işler yapıyorlar; çoğu eğitimli, çok girişimci ve dünyaya açıklar. Uluslararası festivallerde hep onların eserleri yer alıyor ve ödüllerle dönüyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Sinema, aslında yaşama ayna tutmak gibi bir şey. Sinema yaşamı, belki de gözümüzle şahit olmadığımız ya da içinde olmadığımız yaşamı bize gösteriyor. Dolayısıyla kadınımızı da, erkeğimizi de sinemada görüyoruz. Sinema bence yaşamın kendisi. Sinema ölmez. Televizyon, günlük hayatımızda kolay ulaşılabilir olduğu için günlük hayatımızda var. Hiçbir şey sinemanın yerini tutamaz. İyi bir filmin yerini hiçbir şey tutamaz. Televizyon belki haber ya da eğlence anlamında, ki son zamanlarda televizyonda eğlence programları yerine daha çok haber programları görüyoruz. Bol bol haber programları görüyoruz. Haberlerde ne yazık ki kaza, ölüm veya kavga haberleri var. Bu nedenle biraz üzülüyorum. Halbuki dünyada ve ülkemizde ne güzel şeyler oluyor. Ne örnek insanlar var. Belki de çocuklara güzellikleri, doğruları ve iyiyi göstermek hepimizin görevi."

"Sinema ile ilgili bir projem yok"

Bir gazetecinin Yeşilçam oyuncularının günümüz filmlerinde yer almadığına dair sorusu üzerine Koçyiğit, "Aslında gösteriyor da, var da. Bu bir tercih meselesi. Tecrübe çok önemli bir şey. Genç sinemacıların tecrübeden yararlanması lazım" diye konuştu.

Sinema ile ilgili bir projesinin olmadığını söyleyen Koçyiğit, "Artık sinema ile ilgili bir projem olmayacak gibi görünüyor. Şimdilik böyle bir düşüncem yok" ifadelerine yer verdi.