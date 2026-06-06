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Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalar devam ediyor

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulundu. Projede imalat seviyesinin yüzde 42'ye ulaştığı bildirildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Molu Bölgesi'nde bulunan T9 Tüneli'ni inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, inceleme sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede projedeki son durum değerlendirilirken, Eyigün'den çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda imalat seviyesinin yüzde 42'ye ulaştığını ifade etti.

Akar da çalışmaların herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun projeyi yakından takip ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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