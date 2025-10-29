Hulusi Akar ve Büyükkılıç İlçe Ziyaretleri Gerçekleştirdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar, Develi ve Yahyalı ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'la beraber ilk olarak Hacılar'da AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada açıklamada bulunan Akar, hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Büyükkılıç ise Hacılar'da yapılan yatırımların ilçeye çok yakıştığını ifade etti.

Ziyaretin ardından Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Büyükkılıç, Kayseri Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Akar ve Büyükkılıç daha sonra Develi ve Yahyalı ilçelerinde AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.