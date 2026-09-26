Hulusi Akar Kayseri'de Hürmetçi bölgesini ve muhtarlar derneğini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar, Büyükkılıç ve Okandan, Hacılar ilçesindeki Hürmetçi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette, bölgenin doğal yapısı, yenilenen yüzü ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ardından Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'ni ziyaret eden Akar ve beraberindekiler, sektör temsilcileriyle görüştü.

Daha sonra Kayseri Muhtarlar Derneği'ne geçen Akar, Büyükkılıç ve Okandan, burada mahallelerin ihtiyaçları ile vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in de katıldığı ziyarette muhtarların yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki iletişimdeki kritik rolüne vurgu yapılarak, mahalle bazlı hizmetlerin sürdürülebilirliği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA