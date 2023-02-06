Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hulusi Akar deprem bölgesinden acı haberi verdi: 3 şehidimiz var

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem sonrasında, 10 ilde 284 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

284 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremle ilgili acı bilançoyu açıkladı. Oktay, "Şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar deprem bölgesinden acı haberi verdi: 3 şehidimiz var

"BİRLİKLERDE YOKLAMA ALINIYOR"

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar da deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title