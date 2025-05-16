Hulusi Akar, Alıkul Osmonov ve Manas Destanı'nı Anma Programına Katıldı

Hulusi Akar, Alıkul Osmonov ve Manas Destanı'nı Anma Programına Katıldı
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Elazığ'da düzenlenen 'Alıkul Osmonov ve Manas Destanı'nın 110. ve 1030. Yılı' anma programına katıldı. Akar, Manas Destanı'nın Türk Dünyası için önemine vurgu yaptı ve birliğin önemini belirtti.

ALIKUL OSMONOV VE MANAS DESTANI'NI ANMA PROGRAMINA KATILDI

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Partili Hulusi Akar, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Elazığ'da, Cengiz Aytmatov Millet Parkı'nda düzenlenen 'Doğumunun 110'uncu Yılında Alıkul Osmonov ve Manas Destanı'nın 1030'uncu Yılı' programına katıldı. Programa ayrıca Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kırgızistan ve Türkiye'den akademisyenler, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'OMUZ OMUZA, AYRILIK OLMADAN BİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Burada konuşan Akar, Manas Destanı'nın sadece Kırgız halkı için değil, bütün Türk Dünyası için de bir rehber niteliği taşıdığını ifade ederek, "Manas Destanı, edebiyat dünyasında seçkin bir yere sahip. Bizler bu destanı gözümüz gibi koruyoruz ve tüm faaliyetlerimizi aksaksız bir şekilde sürdürüyoruz. Alıkul Osmonov, gecesini gündüzüne katarak Kırgız halkı, Türkler ve Türk Dünyası için mücadele etti. 'Vatan için, millet için dökülen her ter en kutsal sudur' diyerek bizlere büyük bir miras bıraktı. Bizler geçmişte bazı sebeplerle birbirimizden uzak düştük. Ancak bugün, Allah'a çok şükür her türlü imkana sahibiz. Şimdi bu imkanlarla birliğimizi, beraberliğimizi tahkim ederek, omuz omuza çok daha ileri seviyelere ulaşacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Türk Dünyası'nda bunu bilmeyen yok. Omuz omuza, ayrılık olmadan birliğimizi sürdüreceğiz. Büyük Türk milletini çok daha ileri seviyelere götüreceğiz. Kardeşliğimiz baki, tereddütsüz. Biriz, beraberiz; tek yumruk, tek yürek olarak önümüzdeki bütün engelleri aşacağız. Milletimizin ve devletimizin bekası, Türk milletinin refahı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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