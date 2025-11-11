Haberler

Hükümlüler Ormanları Koruma Projesinde Görev Alıyor

Hükümlüler Ormanları Koruma Projesinde Görev Alıyor
Güncelleme:
Manisa'da hakimiyetini sürdüren hükümlüler, ormanların korunması için başladıkları çalışmalarda ağaçlandırma, fidan üretimi ve yangınla mücadele gibi alanlarda görev alıyor. Adalet Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü arasındaki protokol ile hükümlülerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

Manisa'da hükümlüler, ormanların korunması ve geleceğe taşınması için çalışmaya başladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 16 hükümlü ağaçlandırma, fidan üretimi, orman bakımı ve yangınla mücadele gibi alanlarda görev alıyor.

Projeye dahil edilen hükümlüler, ağaçlandırma, fidan üretimi, orman bakımı ve korunması ile orman yangınlarıyla mücadele gibi alanlarda görev yapacak. Çalışmalar sayesinde hükümlülerin hem meslek edinmeleri hem de topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, AA muhabirine, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Ormancılık Faaliyetlerinde Çalıştırılmasına Dair İşbirliği Protokolü" kapsamında Manisa'da önemli bir adım attıklarını söyledi.

Protokol çerçevesinde hükümlülerin, orman alanlarının etrafını tellerle çevirmeye başladığını, fidan dikerek, ağaçlandırma çalışmalarına destek olduğunu aktaran Eker, şöyle konuştu:

"Açık cezaevinde bulunan hükümlülerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı fidan dikme faaliyetindeyiz. Bu hükümlüleri topluma kazandırma, meslek edindirme ve topluma karşı borçlarını ödeme adına önemli bir faaliyet. Bu manada emeği geçenlere çok da teşekkür ediyoruz. Bundan sonra merkezde ve diğer ilçelerde de aynı faaliyetler devam edecek."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
