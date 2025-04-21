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Hükümlüler 23 Nisan Öncesi Okul Yenileme Projesine Katıldılar

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Denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlüler, Çukurbağ Köyü İlkokulu'nda boya ve tadilat çalışmalarına katılarak okulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırladı. Proje, topluma kazandırma amacıyla gerçekleştiriliyor.

Hükümlüler 23 Nisan öncesi köy okulunu yeniledi

MUŞ - Muş'ta denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde okulda boyama ve tadilat çalışmalarına katıldı.

Adalet Bakanlığının denetimli serbestlik uygulamaları çerçevesinde kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulanan hükümlüler, sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde öğrenciler için okullarını hazır hale getirdiler. Bu kapsamda Çukurbağ Köyü İlkokulunda da sınıflar ve koridorlar boyandı, okul genelinde tadilat işleri yapıldı.

"Hükümlülerimiz, kamu yararına çalışarak topluma kazandırılıyor"

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim memuru olarak görev yapan Remzi Yeşil, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla birçok alanda görev aldığını belirtti. Yeşil, "Hükümlülerimiz; okullar, kamu kurumları ve camilerde temizlik, boya ve tadilat işlerini gönüllü olarak yapıyor. Bugün de merkeze bağlı Çukurbağ köyünde boyama ve tadilat çalışmalarını yaptık. Okulda boya, badana ve tamirat işlerini tamamlayarak öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görebilmesi için okulu hazır hale getirdik" dedi.

"Çocuklarımız artık daha güzel bir ortamda eğitim görecek"

Çukurbağ Köyü İlkokulunda yürütülen boya ve tadilat çalışmalarının ardından konuşan Köy Muhtarı Faik Tuncer, destek veren kurum ve yöneticilere teşekkür ederek, "Okulumuz, tarihi ve eski bir yapı olduğu için uzun süredir tadilat ve boyaya ihtiyaç duyuyordu. Bugün denetimli serbestlik yükümlüleri okulumuzda boya ve tadilat işlemlerini gerçekleştirdi. Gerçekten çok güzel bir iş çıkardılar. Çocuklarımız artık çok daha güzel ve sağlıklı bir ortamda eğitim görecek. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle Muş Valimiz Avni Çakır'a, Cumhuriyet Başsavcımız Hüseyin Kantar'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Enver Kıvanç'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
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