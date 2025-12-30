Haberler

İngiltere'de eski Prens Andrew'a ilişkin belgelerin yanlışlıkla yayımlanması "idari hata" olarak açıklandı

Güncelleme:
İngiltere'de hükümet, Prens unvanının elinden alınan Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'a ait bazı belgelerin yanlışlıkla kamuoyuna açılmasını idari hata olarak tanımladı ve belgelerin geri çekildiğini bildirdi.

İngiltere'de hükümet, "Prens" ünvanı elinden alınan İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'a ilişkin bazı tarihi belgelerin yanlışlıkla kamuoyuna açılmasını "idari hata" olarak nitelendirdi.

Kraliyet Ailesi'nin, 2004 ve 2005 yıllarına ait ziyaretlerine ilişkin Başbakanlık Ofisi dosyaları, hükümetin, belgeleri Ulusal Arşivlere devretmesi sırasında kısa süreliğine gazetecilere açıldıktan sonra geri çekildi.

Söz konusu belgelerde, o dönem İngiltere'nin Ticaret Temsilcisi olarak görev yapan eski Prens Andrew'in yurt dışı seyahat planlarının ele alındığı toplantı tutanaklarının yer aldığı, ancak bu bilgilerin daha sonra kamuya açılan versiyondan çıkarıldığı belirtildi.

İngiltere Kabine Ofisinden yapılan açıklamada, belgelerin kamuoyuna açıklanmasının hiçbir zaman planlanmadığı ve dosyaların "yanlışlıkla sansürsüz şekilde paylaşıldığı" bildirildi.

Açıklamada, tüm kayıtların Kamu Kayıtları Yasası'na uygun biçimde yönetildiği ve yayımlanmadan önce kapsamlı inceleme sürecinden geçtiği ifade edildi.

İngiltere'de monarşi karşıtı "Republic" grubu lideri Graham Smith, eski Prens'in, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle Kraliyet ünvanlarının geri alındığını hatırlatarak, belgelerin gizli tutulmasının gerekçesinin bulunmadığını kaydetti.

İngiltere Kralı Charles, kardeşinin ünvanlarını geri almıştı

Epstein kurbanlarından Virginia Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor, hakkındaki tüm iddiaları reddetse de 2019'da tüm resmi Kraliyet görevlerinden çekildiğini açıklamıştı.

Ekim 2025'te Giuffre'nin iddialarının yer aldığı kitabın yayımlanmasıyla söz konusu iddiaların, Kraliyet Ailesi ve Kral Charles'ı meşgul ettiğini belirten Mountbatten-Windsor, "Prens" hariç tüm Kraliyet ünvanları, rütbe ve nişanlarını bırakacağını duyurmuştu.

Ancak Kral Charles, bir adım ileriye giderek "Prens" ünvanını da almış, kardeşinin bundan böyle "Andrew Mountbatten-Windsor" olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Mountbatten-Windsor'ın yaşadığı Windsor Kalesi'ndeki Royal Lodge malikanesinin de elinden alınabileceği belirtilmişti.

