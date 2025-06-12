Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
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600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin ilk teklifini bayramdan sonra sunacağını söylemişti. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ilk teklifini yarın işçi tarafına iletecek.

Hükümet 600 bin kamu işçisi için zam teklifini açıklamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümetin teklifi yarın açıklanacak.

BAKAN, BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

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