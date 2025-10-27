Haberler

Hukukçular Gazze'deki İnsanlık Dramına Dikkat Çekti

Güncelleme:
Yeryüzünde Adalet Platformu ve Ankara 2 Nolu Barosu öncülüğünde toplanan hukukçular, Gazze'deki insanlık dramına karşı uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekerek, adalet çağrısında bulundu.

Yeryüzünde Adalet Platformu ve Ankara 2 Nolu Barosunun öncülüğünde bir araya gelen hukukçular ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gazze'deki insanlık dramına karşı sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

Ankara Adliyesi önündeki basın açıklamasında konuşan Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından "soykırım, insanlığa karşı ve savaş suçu" olduğunu belirtti.

Gazze'de hukukun değil zulmün hüküm sürdüğüne dikkati çeken Ağdemir, "Bu suçları işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi, insanlığın ortak görevidir. Uluslararası Adalet Divanı ve Ceza Mahkemesi derhal göreve çağrılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ağdemir, Filistin halkına yönelik sistematik saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı'na ve Cenevre Sözleşmeleri'ne aykırı olduğuna işaret ederek, uluslararası toplumun sessizliğini "tarihi bir utanç" olarak nitelendirdi.

"Adaletin sesi olmaya davet ediyoruz"

"Hukukçular ve Barolar Ortak Beyannamesi"ni okuyan Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Demir, hukukçuların susmayacaklarının altını çizdi.

Demir, her imzanın Gazze'de adalet mücadelesi veren insanların yanında durmak anlamına geldiğini vurguladı.

Avukat Elif Büşra Turhan da işgalci İsrail'in işlediği suçlara karşı adaletin sesi olma umuduyla toplandıklarını belirtti.

Yeryüzünde Adalet Platformu'nun, çocuk hakları başta olmak üzere tüm insan hakkı ihlallerini kayıt altına alarak kamuoyuna duyurduğunu dile getiren Turhan, soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalmamak için bu beyannameyi hazırladıklarını söyledi.

"Soykırımcı İsrail'e silah satışları ve destek durdurulmalı"

Hukukçular ve Barolar Ortak Beyannamesi'nde on binlerce sivilin yaşamını yitirdiği, yüz binlerce kişinin yaralandığı, milyonlarca kişinin yerinden edildiği hatırlatılarak, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) göreve çağrılmalı. Soykırımcı İsrail'e silah satışları ve destek durdurulmalı. Filistin Devletinin tanınması ve mağdurların zararının tazmin edilmesi sağlanmalı." ifadeleri kullanıldı.

Beyannamede Filistin halkının kendi kaderini tayin, bağımsız devlet kurma ve güvenli biçimde evine dönme hakkının uluslararası hukukla güvence altında olduğu vurgulanarak, metindeki "Nehirden denize özgür Filistin" ifadesinin adalet ve insan onurunun sembolü olduğu belirtildi.

Etkinliğin sonunda yapılan duyuruda ortak beyannamenin "www.lawyersstandforgaza.org" web sitesinde tüm dünya hukukçularının imzasına açıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
