Haberler

Siirt'te İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Hukukçular Derneği, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasasına karşı çıkarak, bu yasanın insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Dernek, İsrail'in tatbik ettiği hukuki düzenlemenin geçersiz olduğunu vurguladı ve Filistinlilerin yanında olmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilciliği, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki gösterdi.

Siirt Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan derneğin il temsilcisi avukat Diyaeddin Temiz, İsrail parlamentosunca 30 Mart'ta kabul edilen idam cezasına dair yasal düzenlemenin, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Yasal düzenlemenin bütün hukuk düzenlerinde "yok hükmünde" olduğunu ifade eden Temiz, "Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında da teyit edildiği üzere işgalci konumda olan İsrail terör devletinin, Filistin topraklarında kendi hukuki düzenini egemen bir devlet gibi kullanması mümkün değildir. İsrail terör devleti, işgal ettiği topraklar üzerinde tam egemenlik yetkisi kullanamayacağı gibi kendi hukuk düzenini ve yargı sistemini sınırsız biçimde uygulama yetkisine de sahip değildir." dedi.

Temiz, İsrail'in kararını kınayarak, Filistinlilerin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşlı, çocuk ve kadın ayrımı yapmadan sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü dile getiren Temiz, "Soykırım suçu işleyen İsrail terör devleti, bu yasa ile silahsız ve savunmasız sivilleri hedef alan eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik yeni bir hukuki zemin oluşturmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

