Hukukçular Derneği'nden İsrail'in idam yasasına tepki

İSRAİL Parlamentosu tarafından kabul edilen idam yasasına Erzurum'da Hukukçular Derneği tepki gösterdi. Erzurum Adalet Sarayı önünde basın açıklamasını yapan Hukukçular Derneği Erzurum Temsilcisi Avukat Muhammet Selim Karaca, "İsrail Parlamentosu tarafından yapılan bu yasal düzenleme bütün hukuk düzenlerinde yok hükmündedir" dedi.

İsrail Meclisi'nde onaylanan 'idam cezası' yasasıyla ilgili Hukukçular Derneği Erzurum üyeleri Adliye Sarayı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Hukukçular Derneği Erzurum Temsilcisi Avukat Muhammet Selim Karaca, başta Filistin olmak üzere bütün dünyada giderek artan şiddet eylemleri ve zulmün hukukçuları ciddi bir mesuliyet altında bıraktığını söyledi. Karaca, "Her fırsatta ve her platformda sesimizi yükseltme gayretimize rağmen İsrail terör devleti saldırılarına devam etmekte, insan hakları ihlallerini giderek artırmaktadır. Bugün burada toplanmamızın asıl sebebi ise İsrail Parlamentosu tarafından 30 Mart 2026 tarihinde kabul edilen idam cezasına dair yasal düzenlemenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırılığını güçlü bir şekilde ortaya koymaktır. Her şeyden önce ifade etmek gerekir ki İsrail Parlamentosu tarafından yapılan bu yasal düzenleme bütün hukuk düzenlerinde yok hükmündedir. Birleşmiş Milletler kararlarında da teyit edildiği üzere işgalci konumda olan İsrail terör devletinin, Filistin topraklarında kendi hukuki düzenini egemen bir devlet gibi kullanması mümkün değildir. İsrail terör devleti, işgal ettiği topraklar üzerinde tam egemenlik yetkisi kullanamayacağı gibi; kendi hukuk düzenini ve yargı sistemini sınırsız biçimde uygulama yetkisine de sahip değildir" diye konuştu.

'İSRAİL'iN DÜNYA İÇİN GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİĞİ ORTADADIR'

Söz konusu yasanın, ölüm cezasını; terör eyleminin bir parçası olarak hareket edilmesi, İsrail Devleti'ne veya varlığına zarar verme amacı güdülmesi ve bir İsrail vatandaşı ya da sakininin ölümüne neden olunması gibi unsurların aranması suretiyle düzenlendiğini belirten Karaca, şunları söyledi: "Ancak bu unsurların son derece geniş ve belirsiz kavramlara dayanması, düzenlemenin keyfi ve ayrımcı şekilde uygulanmasına açık bir zemin oluşturmaktadır. Bu düzenleme ile İsrail terör devleti, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmek istemektedir. Yasa metninden anlaşıldığı üzere, söz konusu düzenleme fiilen Filistinlilere uygulanmak üzere kurgulanmıştır. Buna karşılık, Filistinlileri öldüren veya onlara zarar veren İsrail vatandaşları veya yerleşimciler farklı bir hukuk rejimine tabi tutulmakta ve sivil mahkemelerde yargılanmaktadır. Nitekim uygulamada bu kişilerin çoğu zaman cezasız kaldığı da bilinmektedir. Bu durum, Filistinliler ile İsrailliler arasında açık bir ayrımcılık oluşturarak aynı eylemler bakımından farklı hukuk sistemlerinin işletilmesine yol açmakta ve düzenlemenin belirli bir kesimi hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır. İdam kararı için gerekli olan oy birliği şartı kaldırılarak basit ekseriyet yeterli görülmüş, temyiz ve itiraz yolları ise önemli ölçüde kısıtlanmış durumdadır. Bu yönüyle düzenleme, adil yargılanma güvencelerini ortadan kaldıran ve siviller üzerinde sindirme amacı taşıyan bir mekanizma niteliğindedir. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşlı, çocuk, kadın ayrımı gözetmeksizin sivillere yönelik saldırılarını sürdüren ve soykırım suçu işleyen İsrail terör devleti, bu yasa ile eli silahsız ve savunmasız sivilleri hedef alan eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik yeni bir hukuki zemin oluşturmaya çalışmaktadır. Elbette söz konusu yasa Filistin'de bulunan hukukçular ve insan hakları savunucuları tarafından iptal talebiyle Yüksek Mahkemeye taşınmış bulunmaktadır. Bu hukuk mücadelesi bizlerin de desteğine ihtiyaç duymaktadır ve hem ülkemizde hem de dünyada daha yüksek sesle dile getirilmelidir. Gelinen noktada işgalci İsrail terör devletinin varlığının yalnızca Filistin için değil bütün Orta Doğu ve hatta dünya için bir güvenlik sorunu haline geldiği ortadadır." Karaca, dernek olarak bütün hukukçuları, insan hakları savunucularını, sivil toplum örgütlerini ve vicdan sahibi insanları İsrail Parlamentosu'nun bu yasal düzenlemesi başta olmak üzere İsrail'in eylemlerine karşı durmaya çağırdı.

