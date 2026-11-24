(ANKARA) - Bazı hukuk dernekleri, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şube Sekreteri Veysi Çetin ile ÇHD üyeleri Yemen Cankan ve Erdoğan Akdoğdu ile Bahattin Özdemir'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Adalet İçin Hukukçular, ÇHD Ankara Şube, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şube ve Toplumsal Hukuk, ÇHD İzmir Şube Sekreteri Veysi Çetin ile ÇHD üyeleri Yemen Cankan ve Erdoğan Akdoğdu ile Bahattin Özdemir'in tutuklanmasına ilişkin Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Ortak açıklamayı okuyan Avukat Ceren Yılmaz, dört avukatın 19 Kasım 2026 tarihinde sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığını belirterek, gözaltı sürecinde 24 saati aşkın süre avukatlarla görüştürülmediklerini ve evlerinde yapılan aramalarda mesleki çalışmalarında kullandıkları dijital materyallere el konulduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında açıkça 'avukatlık faaliyeti yürüttükleri'nin yazılmasından dahi çekinilmemiştir. Öncelikle açıkça ifade ediyoruz, dosya kapsamı, somut deliller ve hukuki değerlendirmeler dikkate alınmaksızın, kalıplaşmış ve soyut gerekçelerle verilen bu tutuklama kararlarını kabul etmiyoruz. Hukukun en temel ilkelerinin dahi görmezden gelindiği, tutuklamanın istisna olmaktan çıkarılarak bir cezalandırma ve sindirme aracına dönüştürüldüğü bu anlayışa itiraz ediyoruz."

"MÜVEKKİLLERİYLE GÖRÜŞMEK AVUKATLARIN MESLEKİ GÖREVİDİR"

Soruşturmanın uzun süre öncesine dayandığını ve avukatların daha önce dosya hakkında bilgi almak için savcılığa başvurduğunu belirten Yılmaz, "Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında avukatlık faaliyetlerine dayanması, bu soruşturmada savunma görevinin nasıl suç isnadına dayanak yapıldığını açıkça göstermektedir. Müvekkilleriyle görüşmek, dosyalarını takip etmek ve hak ihlalleri karşısında hukuki yollara başvurmak avukatların mesleki görevidir" dedi.

Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını savunan Yılmaz, şu görüşlere yer verdi:

"Arkadaşlarımız yalnızca avukatlık yaptıkları için değil; avukatlığı ezilenlerin, emekçilerin, sömürülenlerin ve hakları ihlal edilenlerin yanında konumlandırdıkları için hedef alınmışlardır. Onlar, savunmayı yalnızca bir meslek faaliyeti olarak değil, aynı zamanda bir hak mücadelesinin parçası olarak görmektedir. İşte tam da bu nedenle tutsak edilmişlerdir.

"MESLEKTAŞLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Bir avukatı tutuklayabilirsiniz ancak savunma hakkını ortadan kaldıramazsınız. Bir meslektaşımızı tutsak edebilirsiniz ama onun mücadelesine engel olamazsınız. Bir derneğin üyelerini hedef alabilirsiniz ancak örgütlü dayanışmayı dağıtamazsınız. Bizler burada bulunan hukuk kurumları olarak, dayanışmanın ne demek olduğunu bilenleriz. Birimizin susturulmaya çalışıldığı yerde diğerinin sözünü söylediği, birimizin tutsak edildiği yerde binlerimizin onun mücadelesini sahiplendiği geleneğin temsilcileriyiz. Meslektaşlarımız yalnız değildir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Savunma faaliyetinin kriminalize edilmesine, avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef gösterilmesine ve tutuklamanın bir baskı aracı olarak kullanılmasına son verilmelidir."

Kaynak: ANKA